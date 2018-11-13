Kızının ölümüne sebep olan sürücünün tutuksuz yargılanmasına isyan eden baba oturma eylemi yaptı

Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organlarıyla 8 kişiye umut veren 17 yaşındaki Aleyna Hatun Budanır'ın babası, kızının ölümüne neden olduğunu iddia ettiği kişilerin tutuksuz yargılanmaya devam etmesini oturma eylemiyle protesto etti.

Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesinde (Kapalıyol) havuz başında 2 saatlik oturma eylemi yapan Şahimerdan Budanır'a çevredeki vatandaşlar da ilgi gösterdi. Budanır, "Organlarıyla 8 kişiye hayat veren Aleyna Hatun Budanır için adalet" ve "Aleynalar ölmesin" yazılı iki pankart taşıdı.

Budanır, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının ölümüne neden olan sürücüsünün serbest bırakılmasından dolayı çok üzgün olduğunu söyledi. Mahkeme sürecinin devam ettiğini ve sanıkların gereken cezayı almaları gerektiğini anlatan Budanır, "Mahkemede konuşturulmadım. Adalet istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Başka Aleynalar ölmesin. Trafik canavarları cezalarını çeksin. Bugün oturma eylemi yapıyorum. Sadece adalet istiyorum" dedi. Budanır, adalet için açlık grevi de yapacağını kaydetti.

Olayın geçmişi

Geçtiğimiz 16 Ağustos tarihinde Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Aleyna Hatun Budanır'a Burdur-Antalya yolunda karşıya geçmek isterken Hakan K. yönetimindeki 07 FC 645 plakalı otomobil çarptı. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Aleyna Hatun'un beyin ölümü gerçekleşti. Genç kızın kalbi, böbrekleri, karaciğeri, akciğeri, pankreası ve 2 korneası, ailesi tarafından bağışlanarak organ bekleyen hastalara nakledilmişti.