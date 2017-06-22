KKTC Lapta’ya Atatürk heykeli

Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy’un ev sahipliğinde düzenlenen törene KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner ve bazı milletvekilleri eşlik etti. Açılışa onur konuğu olarak davet edilen Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ise izin alamadığı için törende yer alamadı. Açılışta Başkan Gül’ü eşi Neşe Gül ve CHP Kemer İlçe Başkanı Erdem Cesur temsil etti.

Açılış töreninde konuşan Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy, park alanında yer alan Atatürk heykelinin kardeş şehir olan Kemer Belediyesi tarafından hediye edildiğini kaydetti. KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün de, "Hizmet bir sevda işidir. Özellikle ülke insanına hizmet sevgi ister, yürek ister. Bayrağa ülkeye sevdalı olmak hizmetin ilk adımıdır" dedi.

Konuşmalardan sonra Başkan Mustafa Gül’ün eşi Neşe Gül, CHP Kemer İlçe Başkanı Erdem Cesur ve KKTC protokolü Atatürk heykelinin açılışını yaptı.