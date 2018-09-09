KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’ndan ATSO’ya ziyaret

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin’in ev sahipliği yaptığı görüşmeye ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mızrap Cihangir Deniz ve Mustafa Atılgan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ayhan Kızılsavaş, Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin ile KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram ve KKTC Antalya Turizm Temsilcisi Nazmi Pınar katıldı.

"Antalya turizmde KKTC’ye örnek"

Antalya’nın Kıbrıs’a özellikle turizm bakımından örnek bir kent olduğunu dile getiren Ataoğlu, KKTC turizmine Antalyalı turizmcilerin de büyük katkı sağladığını söyledi. Antalya’da turizm yatırımı bulunan firmaların zamanla KKTC’ye de yatırım yapmasıyla turizmde önemli yol kat ettiklerini söyleyen Bakan Ataoğlu, “Antalya yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından birisi” dedi.

Kuzey Kıbrıs’a gelen turistlerin yalnızca kumarhaneler için geldiği algısının da yanlış olduğuna vurgu yapan Bakan Ataoğlu, “KKTC’ye gelen turistler sabah çok erken saatlerden akşam saatlerine kadar hem kültür hem de alışveriş turlarıyla bölgeyi gezmekte. Bunun dışında belirli dönemlerde kongre turizminden faydalanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Antalya’nın turizm odaklı ekonomiye sahip bir kent olduğunun altını çizen ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ise, yalnızca Antalya’da bulunan 5 yıldızlı otel sayısının İspanya, Fransa, Mısır gibi ülkelerin tamamındaki 5 yıldızlı otel sayısından fazla olduğunu belirtti.

"Turizmi 12 aya yayacağız"

Antalya’nın çok üst düzey turizm tesisleri ve hizmet kalitesiyle fark oluşturduğunu belirten Davut Çetin, “Hizmet açısından dünyada eşi benzeri olmayan bir tesislere sahibiz. Antalya’da turizm çeşitliliğini artırmak adına çalışıyoruz. Turizmi çeşitlendirmek ve 12 aya yaymak için çalışmalar yürütüyoruz. Şu an golf, futbol ve kongre turizmi ile kış aylarında ciddi sayıda turist ağırlıyoruz. Bu alanların yanı sıra fuar turizmini, sağlık turizmini ve gastronomi turizmini geliştirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Bunlar zaman alacak çalışmalar. Ancak bizler görevde olduğumuz sürece kentimizin daha iyi bir ekonomiye sahip olması için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

"KKTC ile işbirliğine hazırız"

KKTC ile Antalya arasındaki ekonomik bağların gelişmesi için de işbirliğine açık olduklarını ifade eden Başkan Davut Çetin, “Bu bağlamda kentimizin iş insanlarını bölgenizin yatırım fırsatları ile ilgili bilgilendirebiliriz. Karşılıklı ikili iş görüşmeleri organize edip Kıbrıs ile Antalya’nın ekonomik bağlarını güçlendirebiliriz. Biz bunun için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, görüşmenin sonunda ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından resmedilen suluboya Side tablosunu KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na hediye etti.