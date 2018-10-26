KKTC'li Bakan Özyiğit: "Türkiye'nin 2023 eğitim hedefleri bizim için çok daha önemli"

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit Türkiye'nin 2023 eğitim hedeflerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Bizim de benzeri hedeflerimiz var. Amacımız; aynı dil, din ve inanç geleneğe sahip bu toplumların dünyaya bir bütün içinde ulaşabilmesi" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Özyiğit, Vali Münir Karaloğlu'na Kıbrıslı kadınların el işiyle dokuduğu tepsiyi takdim etti. Vali Karaloğlu ise ünlü Döşemealtı el dokuma halısını Bakan Özyiğit'e hediye etti.

"Bizim de benzeri hedeflerimiz var"

Türkiye'nin 24 Haziran sonrası oluşan sistemde yeni vizyonunu ortaya koyduğunu ifade eden Bakan Özyiğit, 2023 milli eğitim hedeflerinin kendileri için daha önemli olduğunu belirterek "Bizim de benzeri hedeflerimiz var. Onlardan da yararlanacağımız şeyler mutlaka var. Amaç; hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerin, hem de buradaki kardeşlerin birlikte çalışabilmesi. Her iki hükümetin iş ve güç birliğinin güçlendirilmesi, aynı dil, din ve inanç geleneğe sahip bu toplumların dünyaya bir bütün içinde ulaşabilmesi" dedi.

İzolasyonların devam ettiğine dikkat çeken Özyiğit, "En azından izolasyonlar kalkana kadar Türkiye Cumhuriyeti katkılarıyla bütünleşmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'den Kıbrıs'a 55 bin öğrenci

Kıbrıs'ta 100 bin üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen Özyiğit, "19 üniversitemiz var. 55 bin Türkiye'den, 35 bin de diğer ülkelerden, 10 bin de kendi öğrencimiz var. Üniversitelerin sayısal olarak sosyoekonomik yapısına büyük katkıları var" ifadelerini kullandı.