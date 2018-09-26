KKTC'nin Antalya Başkonsolosu ve Turizm Temsilcisinden AGC'ye ziyaret

Antalya Lara bölgesinde yeni faaliyete geçen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nun ilk Başkonsolosu Mustafa Beyazbayram ile KKTC'nin Antalya Turizm Temsilcisi Nazmi Pınar, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni'yi ziyaret etti.

Mevlüt Yeni: " KKTC Benim 2. Vatanım"

AGC Başkanı Mevlüt Yeni, Antalya'da KKTC'nin Başkonsolosluğu'nun açılmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek ilk atanan Başkonsolos olan Mustafa Beyazbayram'a hayırlı olsun temennisinde bulundu. Meslek hayatına başladığı günden bugüne, gazetecilik yaşamında KKTC'nin ve Azerbaycan'ın kendisi için çok özel ve ayrı bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Yeni, " KKTC benim 2. vatanım sayılır. Rahmetli Rauf Denktaş'ın devlet, millet sevdası ve Kıbrıs Türkü'nün mücadeleci ruhu ile varoluş yıllarında gazetecilik yaptığımız dönemden bugüne kendi vatanımızdan ayrı görmediğimiz, beraber üzülüp beraber sevindiğimiz KKTC'deki kardeşlerimiz, soydaşlarımız için Antalya, hem mesafe olarak hem yürek aralığı olarak en yakın yer olmuştur" dedi.

AGC Başkanı Yeni, Antalya ve KKTC için en şanslı ve verimli bir dönemin yaşandığına dikkat çekerek," Baskonsolosu ve Turizm Temsilcisi ile uyum içinde olan KKTC'nin Antalya'daki faaliyetlerinin artık daha sağlam bir temelde olacağına inancım tamdır. Gazetecilik mesleğinden tanıdığım, KKTC Dışişleri'nin deneyimli personellerinden olan Nazmi Pınar'ın, farklı ülkelerde başarı ile devleti için çalışan Mustafa Beyazbayram'ın Antalya'da görev yapması hepimiz için hayırlı olsun.. AGC olarak da bizlerin üzerine düşen ne varsa yapmaya hazırız" diye konuştu.

Başkonsolos Beyazbayram: "Antalya' da görev yapmak heyecan verici"

KKTC' nin Antalya Başkonsolosu Mustafa Beyazbayram da ziyarette yaptığı konuşmada, Antalya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sosyolojik,kültürel ve iklim olarak çok benzediğine, mesafe olarak da çok yakın olduklarını, hiç bir zaman yabancılık çekmediğine vurgu yaptı. KKTC deyince Türkiye'nin her bir köşesinde duyulan hassasiyetin ve sevginin Antalya ‘da aynı şekilde olduğunu belirten Beyazbayram " Kendimizi evimizde hissediyoruz. Antalya da bulunmaktan son derece mutluyum. Hepimiz zaten Akdeniz insanıyız" dedi.

Mustafa Beyazbayram, ilk kez açılan Başkonsolosluğun Antalya-KKTC için olumlu katkılar sağlayacağı inancında olduğunu belirterek, " KKTC de okuyan çok sayıda öğrencinin ve Antalya da yaşayan çok sayıda KKTC vatandaşımızın artık hizmetinde olacak olan Başkonsolosluğumuz için gerekli alt yapı çalışmalarımız da devam etmektedir. Bu süre içinde ise Antalya da bulunan kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ile tanışmaktayız. Antalya'da KKTC ile olan ilişkilerde, elimizden geleni yapmaya hazırız" diye konuştu.

Nazmi Pınar: “İşbirliği çok önemli"

Kuzey Kıbrıs Türk Cunhuriyeti'nin Antalya Turizm Temsilcisi olarak bu yıl yeni atanan Nazmi Pınar da ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'de Turizm denince akla ilk gelen yerin Antalya olduğuna dikkat çekerek " Türkiye'nin Turizm Başkenti'nde görev yapmak çok büyük bir şans. Zira burada turizm alanında yaşananlar, tecrübe edilenler KKTC için, bizler için de son derece değerli. Ekonomide büyük yere sahip Turizmin KKTC için tartışma götürmez yerinin söz konusu olduğu bu dönem de daha çok çalışma bilinci içerisindeyiz. Başkonsolosumuz ile birlikte uyum içinde çalışarak projeler geliştirmekteyiz. Antalya da bulunan bazı büyük otellerin KKTC ‘de de yatırımları mevcut. Dolayısı ile hem Antalya da bulunan oteller, hem tur operatörleri hem de havayolları şirketleri ile sürekli temas halindeyiz.Turizm sektörünün tüm paydaşları ile KKTC- Antalya arası Turizm işbirliği ve sektör ilişkilerinin geliştirilmesi için çalışmalara başladık" dedi. Başkonsolosumuzun atanması ile KKTC tanıtma ofisi faaliyetleri de hız kazanmıştır" dedi.

KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Beyazbayram AGC ziyareti anısına Başkan Mevlüt Yeni'ye hediye takdim etti ve AGC anı defterini imzaladı.