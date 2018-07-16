Ghafouri’nin tedavisi yoğun bakımda devam ederken, sağlığına kavuşabilmesinin panzehirin bulunmasına bağlı olduğu bildirildi.

7 yıl önce Acun Ilıcalı’nın “Yetenek Sizsiniz” programındaki illüzyon gösterileriyle tanınan Aref Ghafouri, bir süredir Antalya’daki beş yıldızlı otellerde gösterisine devam ediyordu. Dün öğle saatlerinde gösteri için hazırlık yapan Aref Ghafouri’yi ’kobra’ cinsi yılan sağ el bileğinden ısırdı. Aref, bağladığı bir bezle zehrin vücuduna yayılmasını engelleyen Rus asistanı Yana Vinter ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Yılan ısırma ünitesinde ilk tedavisi yapılan Aref Ghafouri’nin kolunda kısmı komplikasyon tespit edildi. Kobra panzehirinin Türkiye’de olmaması nedeniyle, Antalya Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür’ün girişimleriyle konu Sağlık Bakanlığına bildirildi. Dünyada sadece Mısır ve Fransa’da bulunan panzehirin getirtilmesi için girişimler sürüyor. Ancak Mısır’daki panzehirin Antalya’ya ulaşma süresinin 24 saati aşabileceğini belirten Aref Ghafouri, tedavi için Mısır’a sevk edilmeyi istedi.

Aref Ghafouri’nin yakınlarının temin ettiği özel uçak ise sabah saatlerinde Antalya’ya geldi. Mısır’ın Türk vatandaşlarına uyguladığı vize nedeniyle ambulans uçak hareket edemedi. Dışişleri Bakanlığı ve Kahire Büyükelçiliği de Aref için harekete geçti.

Öte yandan, Aref Ghafouri’nin gösteride kullandığı kobra yılanıyla 3 yıl önce çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından, ‘Ölümle hiç bu kadar yakın olmadım’ notuyla paylaştığı görüldü.