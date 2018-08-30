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30 Ağustos 2018 14:22

Kocaeli’nde 60 bin 950 TL çaldı, Alanya’da yakalandı

Kocaeli’nde çalıştığı bir benzin istasyonundan 60 bin 950 TL çaldığı iddia edilen şüpheli Antalya’nın Alanya ilçesinde yakalandı.

Kocaeli’nde 60 bin 950 TL çaldı, Alanya’da yakalandı

30 Ağustos 2018 14:22


Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki bir benzin istasyonunda çalışan Mesut E. iddiaya göre, kasadaki 60 bin 950 TL’yi çalarak kendi banka hesabına yatırdı. İş yerine gelmeyen Mesut E.’nin şüphe çekmesi üzeri kasadan para çalındığı ortaya çıktı. Bunun üzerine iş yeri sahip durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından Mesut E.’nin banka hesabına bloke koyarak yakalanması için çalışma başlattı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mesut E.’nin kız arkadaşıyla beraber Alanya’ya geldiği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, dün saat 14.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi’ndeki bir bankaya bloke olan hesabından para çekmeye gelen Mesut E.’yi yakaladı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde ifadesi alınan hırsızlık şüphelisi Mesut E., Alanya’ya gelen Kocaeli’ne bağlı Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.




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