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22 Kasım 2017 13:40

Komşuların ’banyodan akan su tartışması’ kanlı bitti

Antalya’da üst kattan banyoya akan su sebebiyle komşular arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Komşuların ’banyodan akan su tartışması’ kanlı bitti

22 Kasım 2017 13:40


Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde ki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, birinci katta oturan Ş.Y, üst katında oturan A.K’nin banyosundan bir süredir aşağıya akan suyla ilgili tedbir almasını istedi. İddiaya göre A.K, tüm uyarılarına rağmen S.Y.’nin banyosunu tamir ettirmedi. Bugün sabah saatlerinde yine su kaçağı olduğunu görerek duruma sinirlenen Ş.Y. evdeki bıçağı alıp üst komşusu A.K.’nin kapısına dayandı. Evde bulunan A.K.’nin karısı ve çocuğu kapıyı kilitleyerek durumu kocasına haber verdi. Bina içerisinde gürültüyü duyan komşular ise, Ş.Y.’yi kapıdan ayrılması konusunda uyarmasına rağmen Ş.Y. dairenin kapısından ayrılmadı.


Haber verilen A.K., bir süre sonra eve gelirken, bina içerisinde Ş.Y. ile karşılaştı. Karşılaşan iki komşudan elinde bıçak olan Ş.Y., bıçağı A.K.’ye doğru salladı. A.K. ise elinde bulunan şişeyi Ş.Y’nin kafasına vurdu. Daha sonra ikili arasında bir süre boğuşma yaşanırken, A.K., Ş.Y.’nin elinde bulunan bıçağı alarak S.Y.’yi sol kalçasından bıçakladı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ş.Y.’ye ilk müdahaleyi yaparak özel bir hastaneye sevk etti.


Ş.Y.’yi bıçaklayan A.K. ise polis ekiplerine teslim oldu. Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.




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