Kömür madenleri kozmetik ürünlerde trend oldu

Antalya'da, Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Kozmetik Kongresi'nde, kozmetik sektöründe son trendler masaya yatırıldı. Kongrede, doğadan gelen güzelliğin yanı sıra kömürün bile güzellik teknolojisinde kullanılmaya başlandığı, hatta dünyada trend olduğu açıklandı.

Dünyanın dört bir yanından bilim adamlarının katıldığı 2. Uluslararası Kozmetik Kongresi, Antalya'da gerçekleştirildi. Kongrede, kozmetik sektöründeki son trendler tartışıldı. Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Levent Kahrıman, artık tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kozmetikte doğal ürünlere yönelme olduğunu açıkladı. Kahrıman, bitkiler kadar kömür, esans gibi doğanın kucağındaki tüm nimetlerin kozmetik sektöründe kullanılmaya başlandığını ifade etti.

Kongrede, kozmetikte gelinen son noktada teknolojinin doğanın tüm zenginliklerinden yararlandığı belirtildi. Anti Aging ürünlerden; sabun, şampuan, diş macunu gibi temizlik ürünlerine; parfüm, doğal yağlar, makyaj ürünlerine kadar sektörün tüm alanlarında doğala dönüş olduğu açıklandı.

Kömür dünyada kozmetik sektörünün son trendi

Kozmetik sektöründeki bilimsel gelişmelerin anlatıldığı kongrede, kömür madeninin güzellik ve temizlik sektöründe ana ham madde olarak kullanıldığı açıklandı. Jan Willem Ruızendall, Seluz Kimya'nın Türkiye'de ilk kez kozmetikte kömür kullanarak ağız bakım ürünleri, saç ve yüz bakım maskeleri, katı sabun hatta parfüm ürettiklerini söyledi.

Kongrede yine uzmanlar tarafından lavanta ve çörek otunun ilgi gördüğü de kaydedildi. Talya Bitkisel Ürünler Yönetim Kurulu Başkanı ve fitoterapist M. Halis Ertaş, çörek otu yağının bağışıklık sistemini güçlendirmek için; lavantanın ise hem güzellik hem sağlık için sektörün her alanında kullanıldığını söyledi. Ertaş, yakında lipozom teknolojisi ile bir el kreminin üç gün etkili olacağı ürünlerin piyasaya çıkacağını açıkladı. Turizmin başkenti Antalya'da tıbbi bitkiler tarlası projesi hazırladıklarını da sözlerine ekleyen Halis Ertaş, "Bitkilerin yolculuğunu burada tüm dünya görecek. Bunun için Tarım ve Orman Bakanlığına başvurduk" dedi.

Çölyak hastalarına müjde

Türkiye'nin kozmetik sektöründeki en köklü kuruluşlarından biri Evyap da, doğal ürünlere yöneldiklerini bildirdi. Evyap Kalite Güvence Yöneticisi Nursel Evrim, "Üretimde yeşil kozmetiğe yani doğala yöneldik. Doğal ürünlere geçiş için çalışmalar başladı. Bizim sektörümüzde ise son trend Hindistan cevizi, argan yağı, avakado ve kil. Örneğin bu ürünleri kullanarak yeni duş şampuanları ürettik" dedi.

Evrim, en yakın zamanda çölyak hastaları için glutensiz şampuan, sabun gibi temizlik ürünlerinin üretimine geçileceğini bunun için çalışmaların sürdüğünü söyledi.