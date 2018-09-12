KONESKOOP'tan Kaymakam Keklik'e veda yemeği

KONESKOOP, Samsun'un İlkadım ilçesine atanan Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik onuruna veda yemeği düzenledi. Çok sayıda davetlinin katıldığı gecede duygu yüklü anlar yaşandı.

Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (KONESKOOP), Samsun'un İlkadım ilçesine atanan Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik onuruna veda yemeği düzenledi. Konyaaltı Sedir Restoranda gerçekleştirilen yemeğe, AK Parti Antalya milletvekili İbrahim Aydın, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Konyaaltı Beledi Başkanı Muhittin Böcek, Sahil Güvenlik Komutanı Sezai Özkurt, kurum amirleri, siyasiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kolpak: " Güzel çalışmalara imza attık"

Gece, Kaymakam Keklik için hazırlanan slayt gösterisiyle başladı. Slayt gösterisi sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Gecenin açılış konuşmasını yapan KONESKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Durali Kolpak, Keklik'le 5 yılda başarılı çalışmalara imza attıklarını söyledi. Kaymakam Keklik'in diyalogları ve hizmetleriyle güzel anılar bıraktığını belirten Kolpak, “Bize kaymakamlık değil ağabeylik yaptı. 5 yıl nasıl geçti bilmiyorum ama bu memuriyetin yasası. Kendisini tanımaktan çok mutlu olduk. Biz onu unutmayacağız. O da bizi unutmayacaktır. Yeni görev yerinde eşiyle, çocuklarıyla birlikte başarılı bir çalışma hayatı diliyorum” dedi.

Kaklik: " Konyaaltı'nın yeri benim için çok farklı"

Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik konuşmasında yemeği düzenleyen KONESKOOP Başkanı Kolpak'a teşekkür etti. 5 yıllık görev süresince Konyaaltı için güzel işler yapmaya çalıştıklarını belirten Keklik, “Görev sürem boyunca milletvekillerimizin, belediye başkanımızın birim müdürlerimizin desteğini gördüm herkese tek tek teşekkür ediyorum. Üzdüğümüz, kırdığımız arkadaşlarımız olmuşsa haklarını helal etsinler. Bundan sonra sizlerin Samsun'daki kapınız olacağız” diye konuştu.

Böcek: " İyi günümüzde kötü günümüzde yanımızda oldu"

Duygusal bir gün yaşadıklarını kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise şu ifadeleri kullandı: “Vatani görevimi Samsun Askeri Hastanesi'nde yaptım. Anama ‘Karadeniz'den Akdeniz'e' diye mektup yazardım. Kaymakamımızın sahillerden yana çok özlemi olmayacak. Güzel bir ilçede görev yapacak. Şimdi mektup yazmayacağız ama yanına gideceğiz. İyi günümüzde kötü günümüzde yanımızda oldu. Kendisi abim, arkadaşım olarak kalacaktır. Ailesiyle birlikte sağlıklı mutlu yılar diliyorum.”

Aydın: " Vali olarak uğurlamak isterdik"

Gecede konuşan Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın da Keklik'e yeni görev yerinde başarılar diledi. Aydın, “Burada bir tespit yapmadan geçemeyeceğim. Burada dostluklar daha ileri. Konyaaltı'nın kıymetini bilin. Adaşım İbrahim Keklik'i vali olarak uğurlamak isterdik. Bu nasip işi. Bir gün umarım o da nasip olur. Bu tabloyla karşılaşmak kolay değil. Güzel bir ortam oluşmuş. Ayrıca bu bir insanlık görevidir. Bu görevi yerine getiren ve bizim burada birlikte olmamızı sağlayan Durali Kolpak'a teşekkür ediyorum” dedi.

KONESKOOP Başkanı Durali Kolpak gecenin sonunda Kaymakam Keklik'e üzerinde Konyaaltı manzarasının bulunduğu plaket takdim eti.