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08 Mayıs 2018 12:05

KONGED sınıf boyayıp çocukları eğlendirdi

Konyaaltı Gençlik Derneği (KONGED) Döşemealtı ilçesindeki bir okulu boyayarak sınıflardaki bazı eksikleri tamamladı.

KONGED sınıf boyayıp çocukları eğlendirdi

08 Mayıs 2018 12:05


Döşemealtı Ilıca İlköğretim okuluna ziyarette bulunun KONGED, kamyon tepesinde malzemelerle birlikte giriş yaptığı okulda ilk olarak sınıfları boyadı ve çocuklar için zıp zıp platformu kurdurdu. KONGED ailesi, parmak boyalarla da çocuklara unutamayacağı bir gün yaşattı.


Sınıflardaki bir takım eksikleri de tamamladıklarını ifade eden KONGED Başkanı Ahmet Alper Alveroğlu ise: “Özlediğimiz o günleri tekrar yaşatalım istedik. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessümün sebebi olma adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.




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