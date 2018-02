KONGED’den çocuk istismarına karşı imza kampanyası

Gün sonunda yaklaşık 5 bin vatandaş kampanyaya imza atarak destek verdi.

Antalya Kapalı Yol’da imza kampanyası KONGED Çocuk Komisyonu ve KONGED Kadın Komisyonu Başkanı Av. Yağmur Burçin Sayın’ın basın açıklaması ile başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği imza kampanyasına gün içinde yaklaşık 5 bin kişi destek oldu.

Bizler vicdan hareketi olarak yola çıkmıştık

Çocuklara uygulanan istismarı, şiddeti ve son olarak vahşette de tepki göstermeleri gerektiğini ifade eden KONGED Kadın Komisyonu Başkanı Yağmur Burçin Sayın, “Onların kısılan sesleri olmalıyız dedik ve harekete geçtik. Biz yaşadığımız şehrin sorumlularıyız biz Antalya’yız biz sessiz kalırsak ülke susar. Ülke susarsa geleceğimiz hep karanlık olur. Bugün burada başlatmış olduğumuz imza kampanyası ile çocuklarımızın korunması konusunda bugüne kadar alınmaya çalışılan bütün tedbirlerin gözden geçirilmesini daha etkin koruma için neler yapılması gerektiği hususunu, çalışmaların yapılmasını amaçlıyoruz” dedi.

“En ağır şekilde cezalar verilmesi talebimizdir”

İlk işlerinin en kısa sürede hükümete, ilgili bakanlıklara yasal ve idari açıdan yapılması gerekenler konusunda bir rapor sunmak olacağını belirten Sayın, “Cezaların artırılması başta olmak üzere her alan tek tek ele alınacak ve sonucunda yapılması gerekenler bir rapora bağlanacak, yasal düzenleme gerektiren hususların TBMM’de yasalaşması için hukuksal mücadele verilecektir. Çocuklarımızın her biri bize emanettir. Her türlü suça karşı, ahlaksızlığa, saldırıya karşı çocuklarımızı korumak hepimizin vazifesidir. Çocuklara dönük cinsel istismar suçları başta olmak üzere, suçların işlenmesini tamamen ortadan kaldırmanın sadece hükümetin çalışması ile ortadan kaldırılabilecek bir husus değildir. Toplumun tüm kesimlerinin çocukları mağdur eden kişilerle mücadele etmesi gerekmektedir. Bunu sadece yasa koyucular değil; bizler halletmeliyiz. Elbette en ağır şekilde cezalar verilmesi talebimizdir. Bu düzenlemenin içinde cezaların artırılması konusu tarafımızca diretilecek en önemli konudur” diye konuştu.