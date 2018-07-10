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10 Temmuz 2018 15:27

KONSEM yaz okulu kursları başladı

Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi’nde (KONSEM) yaz okulu kursları 80 kurs, 18 branşta 2 bin 324 kursiyer ile başladı.

KONSEM yaz okulu kursları başladı

10 Temmuz 2018 15:27


Konyaaltı Belediyesi bu yaz tatilinde öğrencilere ücretsiz yaz okulu kursları açtı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatlarıyla hazırlıklarını tamamlayan Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü gençlerin yaşam sevincini arttırmak, özgüvenlerini geliştirmek amacıyla, 18 farklı branşta ‘KONSEM yaz okulu’ kurslarının startını verdi.



17 branşta yaz okulu


Kültür, sanat ve kişisel gelişim eğitiminin iç içe olduğu kursta, İngilizce, bale, jimnastik, zumba, halk oyunları, gitar, keman, mangala, resim, seramik, tenis, masa tenisi, wushu, judo, teakwondo, futbol, basketbol, okçuluk gibi branşlarda yüzlerce öğrenci hem eğleniyor, hem de öğreniyor.


İlçede hizmet veren bütün okullara boya-badanadan, tadilat ve tamirat işlerine; Atatürk köşelerinden çevre düzenlemelerine kadar pek çok konuda ihtiyaçları ölçüsünde destek verdiklerini söyleyen Başkan Böcek şöyle konuştu: “Eğitim alanında her yıl binlerce çocuğumuzun eğitimine katkı sunuyoruz. Bununla birlikte yaz döneminde açtığımız kurslar ile öğrencilerimize farklı branşlarda hem eğlenme hem de kendilerini geliştirebilme fırsatı sunuyoruz. 2 bin 324 kursiyerimiz bu yaz iki ay süresince kurslarımız da ücretsiz eğitim görecekler.”




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