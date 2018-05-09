2017-2018 eğitim öğretim yılında KONSEM’de mesleki, sanat ve hobi alanlarında eğitim gören kursiyerler, yıl boyunca yapmış oldukları el ürünlerini sergiyle görücüye çıkardı. Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar Merkezi’nde açılan sergiye Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dilek Hayyar, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar, Konyaaltı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nail Tekel ve çok sayıda kursiyer ve vatandaş katıldı.

KONSEM’de eğitim gören kursiyerlerin işaret diliyle okuduğu İstiklal Marşına, davetliler büyük bir coşkuyla eşlik etti. Ardından Konyaaltı Belediyesi Keman Orkestrası sahne aldı. Orkestranın muhteşem mini konseri sonrasında ise dikiş-nakış kursiyerlerinin yıl boyunca kendi dikmiş oldukları elbiselerle yaptığı defile gösterisi gerçekleştirildi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, KONSEM kurslarında eğitim gören kursiyerlerin yıl sonunda açtıkları sergiyi her yıl büyük bir heyecanla beklediğini söyledi. 2017-2018 yılı eğitim öğretim döneminde 41 branşta 323 kurs açtıklarını dile getiren Muhittin Böcek, bu kurslarda toplam 8 bin 864 kursiyere eğitim verdiklerini kaydetti. Başkan Böcek şöyle konuştu,

“41 branşta açtığımız 323 kursta bu yıl 8 bin 864 kursiyerimiz eğitim gördü. Bu kurslarımıza ilgi her geçen yıl katlanarak artıyor. Kurslarımızda eğitim gören ev hanımları kadar onları evlerinde bekleyen beylerin de bu sergide emekleri var. Çünkü burada, emek var, sabır var, hoş görü var. Tüm bu güzel kavramlar ancak dayanışma ile ortaya çıkabilir. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm kursiyerlerimizi ve varsa eğer onların eşlerini kutluyorum.”

Konuşmaların ardından Başkan Muhittin Böcek, resim, tezhip, dikiş-nakış, ahşap boyuma, seramik ve cam süsleri kursiyerlerinin yapmış olduğu ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi. KONSEM Yıl Sonu Sergisi, Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde 13 Mayıs Pazar gününe kadar açık kalacak.