KONSEM’de “Menopoz” semineri

Konyaaltı Belediyesi Kent Gönüllüsü Projesi kapsamında son olarak Uzman Hemşire Özlem Şahan “Menopoz Dömeminde Kadın” konulu seminer düzenledi. Konyaaltı Belediyesi Sosyal Hizmetler Merkezi’nde (KOSHİM) düzenlenen seminer büyük ilgi gördü.

Kadının kesin olarak menopoza girdiğini söyleyebilmesi için en azından 6 ay adet kesilmesi yaşaması gerektiğini ifade eden Özlem Şahan, "40 yaşını aşmış her kadında, adet gecikmelerinin olması durumunda öncelikle bir gebelik testi yapılmalıdır. Eğer gebelik yoksa menopoza geçiş durumu düşünülerek yumurtalık fonksiyonlarını ölçen bir takım hormon testleri yapılır ve bu şekilde bir menopoz durumunun olup olmadığı anlaşılabilir. Böyle bir kadın en az 6 ay boyunca adet görmemişse bu durum menopoz olarak kabul edilebilir” diye konuştu.