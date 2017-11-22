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22 Kasım 2017 12:57

Konteyner evler kuruluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hortum felaketinin yaşandığı Finike, Kumluca, Demre ve Kaş’ta evleri hasar gören vatandaşlar için konteyner evler kuruyor.

Konteyner evler kuruluyor

22 Kasım 2017 12:57


Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri hortum afeti sonrasında evleri kullanılmaz hale gelen vatandaşlar için konteyner evler kuruyor. AFAD tarafından belediyeye gönderilen 50 adet konteyner evin 20’sinin Kumluca, Finike ve Demre’de kurulumu tamamlandı. Ev eşyası yardımı da yapılan vatandaşlar sıcak bir yuvaya kavuştu.



Gıda yardımı sürüyor


Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı vatandaşlara can suyu niteliğinde nakdi yardımlar yaptı. Mobil Aşevi ile üç öğün sıcak yemek ikramında bulunulan vatandaşlara, gıda paketleri de dağıtılıyor. Şu ana kadar 500 gıda paketi verildi. Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı da, 70 kişilik ekiple cadde ve sokakları temizleyerek afetin izlerini siliyor. Fen İşleri ekipleri de bozulan yolların onarımını yapıyor. ASAT ekipleri de alt yapı ile ilgili sorunları çözüyor.




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