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18 Ağustos 2018 12:59

Kontrolden çıkan motosiklet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Antalya’nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan bir motosiklet, yaklaşık 200 metre yükseklikten aşağıya yuvarlandı.

Kontrolden çıkan motosiklet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

18 Ağustos 2018 12:59

Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan eşi hayatını kaybetti.


Kaza gece saatlerinde Alanya kırsalındaki Taşatan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Değirmendere Mahallesi’nden Alanya’ya seyir halinde olan Ali Yaman (56) idaresindeki 07 HSE 33 plakalı motosiklet, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan çıkarak yaklaşık 200 metre yükseklikten aşağıya yuvarlandı.


Kazayı fark eden çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, uçuruma inerek yaptıkları kontrollerde Ali Yaman ve arkasında bulunan eşi Kadın Yaman’ın öldüğünü belirledi. Bölgenin sarp ve ağaçlık olmasından dolayı cesetler sedyeyle jandarma ekiplerinin yardımlarıyla yukarıya çıkarılarak cenaze aracına alındı ve morga kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.


Öte yandan 2012 yılında aynı aileden 5 kişi, aynı bölgede trafik kazasında hayatlarını kaybetmişti.




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