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08 Eylül 2018 10:39

Kontrolden çıkan otomobil önce ağaca sonra yayaya çarptı: 3 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde virajı alamayan otomobilin kaldırımdaki ağaca ve yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil önce ağaca sonra yayaya çarptı: 3 yaralı

08 Eylül 2018 10:39


Kaza Side Cemal Gürsel Bulvarı’nda meydana geldi. Erdinilen bilgiye göre Kazım Karabekir Caddesine dönmekte olan M.H.S.’nin kullandığı 07 LAV 31 plakalı otomobil, Side Mezarlığı önünde virajı alamayarak kaldırımdaki ağaca ve Ö.S. isimli yayaya çarptı.


Kazada otomobil sürücüsü M.H.S., otomobilde yolcu olarak bulunan Z.A. ve yaya Ö.S. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazanın meydana geldiği virajda refüjdeki bitkileri sulamasından dolayı birikintilerinin oluştuğu dikkat çekti.




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