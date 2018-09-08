Kontrolden çıkan otomobil önce ağaca sonra yayaya çarptı: 3 yaralı

Kaza Side Cemal Gürsel Bulvarı’nda meydana geldi. Erdinilen bilgiye göre Kazım Karabekir Caddesine dönmekte olan M.H.S.’nin kullandığı 07 LAV 31 plakalı otomobil, Side Mezarlığı önünde virajı alamayarak kaldırımdaki ağaca ve Ö.S. isimli yayaya çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü M.H.S., otomobilde yolcu olarak bulunan Z.A. ve yaya Ö.S. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın meydana geldiği virajda refüjdeki bitkileri sulamasından dolayı birikintilerinin oluştuğu dikkat çekti.