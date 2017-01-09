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09 Ocak 2017 18:26

Konuksever AVM için bekleme kararı alındı

Konuksever AVM için bekleme kararı alındı

09 Ocak 2017 18:26

Antalya Büyükşehir Belediyesi meclisi, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi’ne yapımı mahkemeye taşınan AVM ile ilgili, mahkemeyi bekleme kararını aldı.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi’ne yapılması planlanan ancak mahalleliler tarafından tepkilere yol açıp, mahkemeye taşınan AVM olayıyla ilgili mecliste ‘AVM istiyor, istemiyor’ tartışması yaşandı. Antalya gündemini uzun süre meşgul eden AVM kararıyla ilgili Menderes Türel, Danıştay’ın kararını bekleme taraftarı olduğunu söyledi. CHP kanadı, ‘Danıştay kararlarının beklenmesinin sakıncalığı olacağını, daha önceki mahkeme kararına uyulması gerektiğini söylerken, Türel, “4. İdare mahkemesinin kararına uyulması halinde, AVM’nin yapılmasını istiyorsunuz. Düne kadar avm yapılmasın diyordunuz şimdi ne oldu da 4’üncü mahemenin kararına uyalım diyorsunuz. Gelin ata binmiş ya nasip demiş, ya ağlarım, ya AVM yapılsın’ diyorsunuz. Beklemek mahkeme kararına uymamak demek değildir” diye konuştu.
Son olarak AVM bilmecesi için yapılan meclis oylamasında, komisyon raporuna 42 kişi evet dedi. 2 çekimser, 15 kişi de oy kullanmadı. Toplam 59 karar yeter sayısına ulaşıldığı için komisyon raporuna uyulması kararı alındı.



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