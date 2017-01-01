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01 Ocak 2017 14:18

Konyaaltı Belediyesi 2016 yılında 545 işyerine denetim yaptı

Konyaaltı Belediyesi 2016 yılında 545 işyerine denetim yaptı

01 Ocak 2017 14:18

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediyeye bağlı Zabıta Müdürlüğü’nün 2016 yılı içinde yapmış olduğu denetimler ve uygulamalar hakkında bilgi verdi.
Kafe, restoran, kuaför, güzellik salonu, spor salonu, hamam, kahvehaneler, gözlemeciler, tatlı imalathaneleri, otel ve pansiyonlar, marketler, kasaplar, yemek fabrikaları, kantinler ve unlu mamul satışı yapan iş yerleri belirli periyotlarla denetleyen Konyaaltı Belediyesi, 2016 yılında toplam 545 işyerine denetim gerçekleştirdi.
Konyaaltı halkının sağlığı ve huzurunun öncelikleri arasında olduğunu söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce 2016 yılı içinde yapılan denetimler hakkında “2016 yılı içersinde 545 denetim yaptık. Bu denetimler sırasında usulüne uygun olmadığı tespit edilen 648 kilogram ürüne el koyduk. Toplam 820 TL’de idari para cezası kestik” bilgisini verdi.
Amaçlarının vatandaşların alışverişlerinde suistimal gösteren kişi ve işletmeleri uyarmak olduğunu ifade eden Başkan Böcek, “Yaptığımız denetimlerde işletme sahiplerinden sorumlulukları konusunda daha dikkatli ve titiz olmalarını rica ediyoruz. Bu bilinci, denetim tedbirleri olarak değil, insanlık ve sağlık adına ortaya koymalıyız” dedi.
Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk durumunda 245 55 15 no’lu telefon numaralarından Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne ulaşabileceklerini dile getiren Başkan Böcek, tüm Antalyalıların mutlu ve huzurlu yeni bir yıl geçirmeleri dileklerinde bulundu.



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