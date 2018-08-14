Konyaaltı Belediyesi e-atıkları geri dönüştürüyor

Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün yürüttüğü atık yönetimi çalışmaları kapsamında ilçe sınırlarındaki atıklar Zümrüt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde toplanıyor. Merkez de 14 farklı atık toplanarak ayrıştırılıyor. Okullardan, kamu kurumlarından, marketlerden ve vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda kullanım ömrünü tamamlamış atık pil, elektrikli ve elektronik atıklar toplanıyor. Konyaaltı Belediyesi ekipleri, 2018 yılı içerisinde 3 ton atık pil ve bin 400 adet elektronik atık toplama işlemi gerçekleştirdi. Atık Getirme Merkezi’nde ayrıştırılan atıklar tır ile geri dönüşüm merkezine gönderildi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı’nda başlatılan geri dönüşüm kampanyalarının meyvelerini almaya başladıklarını söyledi. Başkan Böcek, “Geri dönüşüm konusunda artık vatandaşlarımız daha bilinçli. İlçemiz sınırlarında atık pil, elektronik eşya gibi her türlü atığı topluyoruz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden onaylı Antalya’nın ilk 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde topladığımız atıklar ayrıştırılarak, geri dönüşüm merkezlerine gönderiliyor. Böylelikle çevremiz de oluşabilecek kirliliklerin önüne geçmeye çalışıyoruz” dedi.