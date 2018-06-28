Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi öğrencileri YKS’ye hazır

sınıf 81 öğrenci, mezun grubu 97 öğrenci hafta sonu tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Geçtiğimiz yıl üniversiteye yerleşen öğrenci sayısıyla yüzde 98.7 oranında başarı sağlayan Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi, bu hafta sonu yapılacak olan YKS için tüm hazırlıklarını tamamladı. Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) bünyesinde hizmet veren Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi’nde 178 öğrenci YKS heyecanı yaşıyor. sınıf 81 öğrenci, mezun grubu 97 öğrenci 30 Haziran- 1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak olan YKS için tüm hazırlıklarını tamamladı. Öğrenciler, Matematik, Türkçe, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ve Felsefe derslerinde uzman öğretmenler eşliğinde sınava hazırlandı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 18 Eylül 2017 tarihi itibariyle başlayan hazırlık kurslarında haftada 20 saate yakın ders gören öğrencilerin üniversite hayallerine bir adım daha yaklaştıklarını kaydetti. 30 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi, 1 Temmuz Pazar günü ise Alan Yeterlilik Testine girecek olan öğrencilerin büyük bir heyecan içinde olduklarını dile getiren Muhittin Böcek, Türkiye genelinde 2 milyonu aşkın kişinin gireceği YKS için tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.