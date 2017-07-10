Konyaaltı Belediyesi, güreşçileri Kırkpınar’a hazır

Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü’nün güreş takımı, Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıklarını tamamladı. Konyaaltı Belediyesi Yağlı Güreş Sporu Antrenörü Hasan Aydın ve yardımcı antrenör Ufuk Atalan pehlivanlar ile birlikte Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti.

“15-16 Temmuz günlerinde 656.sı düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne baş ve baş altı boylarda başarılara imza atacağız” diyen Hasan Aydın, “Başkanımızın destekleriyle Kırkpınar için geçtiğimiz yılın kasım ayında hazırlıklara başladık. Korkuteli’nde bir ay kamp ile de bu hazırlıklarımızı tamamladık. Kırkpınar’da altın kemerin favorisi olarak gösteriliyoruz. Bu yıl toplam 56 madalya verilecek. Ortalama 20’si Antalya’ya gelir. Bu madalyaların büyük bir bölümünü Konyaaltı Belediyesi olarak biz almak istiyoruz” dedi.

"Başkanımız hep yanımızda oldu"

Konyaaltı Belediyesi’nde 2008 yılında güreşlere başladıklarını dile getiren başpehlivan İsmail Balaban, kardeşi Turan Balaban ile birlikte alt boydan itibaren kendilerine sahip çıkan Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti. İsmail Balaban, “Başkanımız bizlere maddi manevi desteğini hiç esirgemedi. Her zaman yanımızda oldu. Bizler de Başkanımızı utandırmamak adına her yıl daha fazla çalıştık. Bu yıl katıldığımız yağlı güreşleri 1,2 yada 3. olarak tamamladık. 2013 yılında Kırkpınar’da başpehlivanlık mutluluğu yaşadım. Bu yıl da hedefim altın kemeri Antalyalı sevdiklerime armağan etmek. Kendimize güveniyoruz. Başta Başkanım Muhittin Böcek olmak üzere antrenörlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Hedefimiz ikizimle Kırkpınar da final yapmak"

Bu yıl başaltı boydan baş boya yükselerek ikiz kardeşi İsmail balaban ile birlikte er meydanlarında mücadele eden Turan Balaban, Kırkpınar’a hazır olduklarını söyledi. Başpehlivan unvanıyla er meydanlarında güreşen tek ikiz kardeşler olduklarını ifade eden Turan Balaban, “Bu anlamda bir tarih yazdık. Şimdide Kırkpınar’da kardeşim İsmail Balaban ile birlikte final yapmak istiyoruz. Bu bizim en büyük hedefimiz. Bunun zor olduğunu biliyorum. Ama imkansız da değil. Bizlerin bu noktaya gelmesine vesile olan Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ediyorum.” Sporun da siyaset gibi uzun ince bir yol olduğunu kaydeden Başkan Muhittin Böcek, 2008 yılı itibariyle Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü olarak bir çok başarıyla imza attıklarını söyledi. Başkan Muhittin Böcek, “Hasan Aydın ve Ufuk Atalan antrenörlüğünde 49 pehlivanımız bu çatı altında güreşlere hazırlanıyor. Güreşçilerimiz bir çok başarıya imza attı. Bu yıl da Kırkpınar için kamp sürecini tamamladılar. Türkiye’nin bir çok noktasında güreş tutan pehlivanlarımız Antalya’ya 1, 2 yada 3. olarak geri döndü. Sizlerle gurur duyuyorum. Sizler dürüstçe, ahlaklıca, namusluca ata sporumuz için emek harcadınız. Beni ve ailelerinizi hiç mahcup etmediniz. Gittiğim her yerde sizlerle gurur duydum. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. 15-16 Temmuz günlerinde Kırkpınar’da bende sizlerle olacağım” diye konuştu.