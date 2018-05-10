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10 Mayıs 2018 11:31

Konyaaltı Belediyesi Keman Orkestrası büyüledi

Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) bünyesinde eğitim gören kursiyerlerden oluşan Keman Orkestrası, Buket Güzel şefliğinde ‘Bahar Konseri’nde izleyenleriyle buluştu.

Konyaaltı Belediyesi Keman Orkestrası büyüledi

10 Mayıs 2018 11:31


Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi Tarık Akan Salonu’nda gerçekleştirilen Konyaaltı Belediyesi Keman Orkestrası ‘Bahar Konseri’ni Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve çok sayıda sanatsever izledi. Buket Güzel şefliğinde KONSEM bünyesinde yaklaşık 50 kursiyerden oluşan Keman Orkestrası, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.


Konseri dinleyen Başkan Muhittin Böcek, böyle güzel bir konserde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başkan Muhittin Böcek, “KONSEM bünyesinde eğitim gören kursiyerlerimizden oluşan Keman Orkestramız çok güzel konserlere imza atıyor. Yakın zamanda 7’den 77’ye herkesin katılımıyla Senfoni Orkestramızı kuracağız. Sanata ve sanatçıya olan desteğimiz artarak devam edecektir. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezimizdeki yeni salonlarımızla artık daha büyük kitlelere ulaşabiliyoruz. Bu güzel orkestramıza ve siz değerli ailelerine teşekkür ediyorum” dedi.


Konyaaltı Belediye Başkan Böcek, daha sonra şef Buket Güzel’e çiçek takdim etti. Dünya müziklerinden 13 eserin seslendirildiği konser büyük beğeni topladı.




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