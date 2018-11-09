Konyaaltı Belediyesi kreş öğrencileri Ata'yı andı

Konyaaltı Belediyesi Gürsu ve Uncalı Kreşi Gündüz Bakımevi öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80. yılında andı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında, Konyaaltı Belediyesi Gürsu ve Uncalı Kreşi Gündüz Bakımevi öğrencileri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Kreş öğrencileri saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasın ardından 10 Kasım'a özel hazırladıkları alanda ilk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün temsili mozolesinin yapıldığı alana karanfil bıraktı.

Minik öğrenciler hazırladıkları şiirleri seslendirerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan özlemlerini anlattı. Kreş öğrencileri şarkılar seslendirerek, hazırladıkları skeçlerde Atatürk'ü vefatının 80'inci yılında sevgi ve özlemle andı.