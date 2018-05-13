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13 Mayıs 2018 15:11

Konyaaltı Belediyesi Kreşleri’nde annelere sürpriz

Konyaaltı Belediyesi Gürsu ve Uncalı Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, Anneler Günü için hazırladıkları etkinlikle, annelerine sürpriz yaptı.

Konyaaltı Belediyesi Kreşleri’nde annelere sürpriz

13 Mayıs 2018 15:11


Konyaaltı Belediyesi Gürsu Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi’nde Anneler Günü heyecanı yaşandı. Anneler Gününe özel hazırlanan kreş öğrencileri, hazırladıkları gösteriler ile anneler gününü kutladı. Kreş öğrencilerinin bu mutlu günlerine Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Cansel Tuncer’de eşlik etti. Gürsu Kreşi’nde öğrenciler hazırladıkları resimlerle mini bir sergi açtı. Minikler annelerine çeşitli hediyeler takdim etti. Duygu dolu dakikalar yaşanan anneler mutluluklarını çocuklarıyla birlikte paylaştı.


Uncalı Kreşi’nde ise öğrenciler şiir ve şarkılarıyla annelerinin karşısında çıktı. Kreş öğrencileri annelerine hem duygu dolu hem de neşeli anlar yaşattı. Etkinlik sonunda Başkan Yardımcısı Cansel Tuncer, çocuklar ve annelerle birlikte pasta kesti. Cansel Tuncer, günün anısına annelerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.


Kendisinin de bir anne olduğunu söyleyen Başkan Yardımcısı Tuncer, “Annelik çok kutsaldır. Minik öğrencilerimiz anneleri için çok güzel etkinlikler gerçekleştirdi. Sizlerle bu duyguyu paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun” dedi.




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