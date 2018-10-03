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Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde yeni dönem heyecanı

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi Uncalı ve Gürsu Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi’ni ziyaret etti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi Uncalı ve Gürsu Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret etti.


Konyaaltı Belediyesi Uncalı ve Gürsu Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencileri 2018-2019 eğitim-öğretim yılı heyecanı yaşıyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3-6 yaş arasında 240 öğrencinin eğitim gördüğü Konyaaltı Belediyesi kreşlerini ziyaret etti. İlk olarak Uncalı Çocuk Kreşi'ni ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek, minik öğrencilerin yaratıcı drama dersini izleyerek öğrencilere başarılar diledi.


Başkan Böcek, daha sonra Gürsu Çocuk Kreşi'ndeki öğrencilerle bir araya geldi. Konyaaltı Belediyesi kreşlerinin Antalya'da bir marka haline geldiğini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Kreşlerimiz hizmete girdiği ilk günden itibaren yoğun bir ilgi görüyor. Minik öğrencilerimizi kreşlerimizde geleceğe hazırlıyoruz. Öğrencilerle ara sıra bir araya gelmek güzel oluyor. Keyifli bir zaman geçiriyoruz. Yeni eğitim döneminde kreş öğrencilerimize ve öğretmenlerimize güzel bir yıl diliyorum” dedi.

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