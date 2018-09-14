Konyaaltı Belediyesi, kuduz aşısı çalışması başlattı

Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğiyle sokakta yaşayan kedi ve köpeklere yönelik kuduz aşısı çalışması başlattı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Konyaaltı İlçe Müdürlüğü ekipleriyle bölgede sokak kedi ve köpekleri aşılanıyor. Bir hafta gibi kısa süre içinde 250 kedi ve köpek kuduz virüsüne karşı aşılandı.

10 Eylül Pazartesi günü başlayan aşılama çalışmalarının 6 ay devam edeceğini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu uygulama amaçlarının insanların ve de hayvanların sağlığını güven altına almak olduğunu söyledi. Geçtiğimiz aylarda Antalya'da merkez ilçelerden birinde kuduz vakası görüldüğünü anımsatan Başkan Böcek, sürdürdükleri aşılama çalışması ile Konyaaltı'nda bu tür durumların önüne geçtiklerini kaydetti.