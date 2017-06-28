Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi’nde 7’den 70’e kitap

Konyaaltı Belediyesi Sosyal Hizmetler Merkezi (KOSHİM) çatısı altında 15 bin zengin kitap arşiviyle hizmet veren Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi, 7’den 70’e herkesi kucaklıyor. Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi’nde 9 ay gibi kısa bir süre içinde 3 bin 200 kişiye kitap verildi. Kütüphaneyi üye vatandaşlar, 20 gün okuma süresi şartıyla diledikleri kitabı ücretsiz alabiliyorlar.

Kütüphane otomasyon sistemiyle internet ortamından da okurlara kitap arşivini açan Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi Dünya ve Türk Edebiyatı, tarih, psikoloji, ekonomi, siyaset, din ve çeşitli araştırma konularında zengin kitap arşiviyle bölge halkına hizmet veriyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi’nde güncel ve zengin kitap arşiviyle 7’den 70’e herkesin ilgi alanına uygun kitap bulabilmenin mümkün olduğunu söyledi. Amaçlarının bilindik kütüphane ortamının dışında ferah ve modern bir ortamda gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu dile getiren Muhittin Böcek, şuana kadar 892 üye sayısına ulaştıklarını kaydetti. Başkan Muhittin Böcek, www.kutuphane.konyaalti.bel.tr internet adresinden de vatandaşların diledikleri kitabı rezerve edebileceklerini bildirdi.