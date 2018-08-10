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10 Ağustos 2018 14:43

Konyaaltı Belediyesi Moskova’daki Türkiye Festivali’nde

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen 2.

Konyaaltı Belediyesi Moskova’daki Türkiye Festivali’nde

10 Ağustos 2018 14:43

“Türkiye Festivali”nde Antalya ve Konyaaltı’nın tanıtımı için Konyaaltı standında bölgenin tanıtımına katkıda bulunuyor.


Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) işbirliğiyle Rusya’nın başkenti Moskova’da bu yıl 2’incisi gerçekleştirilen “Türkiye Festivaline” Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’te katıldı. Moskova’nın Krasnaya Presnya Parkı’nda düzenlenen festivalde Türkiye’nin farklı turizm şehirleri gastronomi, konser, gösteri ve kültürel sunumlarıyla bölgelerinin tanıtımını gerçekleştiriyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’te, Konyaaltı Belediyesi standında Konyaaltı’nın ve Antalya’nın güzelliklerini Rus misafirlere anlatıyor.


Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen “Türkiye Festivali”nin Antalya için son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Başkan Böcek, “Antalya’nın en önemli turizm pazarlarından birisi Rusya’dır. Her yıl milyonlarda Rus ziyaretçiyi bölgemizde misafir ediyoruz. Bu tür etkinlik ve festivallere bu sayıyı arttırmak istiyoruz. Antalya’nın ve Konyaaltı’mızın güzelliklerini anlatarak, şehrimize hiç gelmemiş Rus vatandaşları davet ediyoruz. Konyaaltı’nda yerleşik olarak yaşayan binlerce Rus vatandaşımız var. Ruslar Konyaaltı’nı çok seviyor. 3 gün sürecek festival sürecinde bölgemizin tanıtımın katkı sağlamak için Antalya’dan önemli turizm temsilcilerimiz ve belediye başkanlarımızda buradayız. Festivali çok güzel geçiyor. Rus vatandaşlarımız, standımıza yoğun ilgi gösteriyor. Turizm de bu yıl ve bundan sonraki yıllar, yaptığımız bu çalışmalar ile daha da güzel geçecek” dedi.




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