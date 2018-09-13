Konyaaltı Belediyesi, okullarda boya ve temizlik yapıyor

Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, boya ve genel temizlik ile okulları yeni eğitim-öğretim yılına hazırlıyor. Son olarak Abdurrahman-Neriman Bileydi İlkokulu ve Ortaokulu'nda temizlik çalışması yapan ekipler sınıflarda pencereden, sıraya; okul tahtasından masaya kadar ayrıntılı temizlik yapıyor. Koridorlar silinip süpürülüyor, bodrum katları düzenleniyor.

Eğitim ve öğretimin daha iyi şartlarda yapılabilmesi için her türlü desteğe hazır olduklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni eğitim öğretim yılı öncesi okullarda çeşitli bakım ve temizlik çalışmalarına başladıklarını söyledi. Okul yönetimlerinin ve aile birliklerinin bu hizmetten son derece memnun olduklarını dile getiren Muhittin Böcek, bölgede kırsal ve merkezde yer alan okullara bu hizmeti verdiklerini bildirdi.

Şu ana kadar beş okulda bakım ve temizlik çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Başkan Böcek, gelen talep üzerine bu çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Ayrıca okullara spor malzemesi ve kırtasiye desteğinde bulunduklarını da belirten Başkan Böcek, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olması dileklerinde bulundu.