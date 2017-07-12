Konyaaltı Belediyesi parklara estetik katıyor

Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bölgede yer alan park ve meydanları revize ederek modern görünüm kazandırmaya devam ediyor. Son olarak Hurma ve Boğaçayı Caddesi kesişiminde yer alan bin 500 metrekare parkta revize çalışması başlatan Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü dağın eteğine kurulu olan parkın içerisindeki kaynak suyu dinamo yardımıyla dağın etek kısmından 10 metre yukarıya taşıyarak doğal görünümde bir şelale oluşturdu. Kaya bahçesi yapılıp, çim tohumu atıldı.

Ponksiyonel ve estetik açıdan uygun ağaç, çalı ve mevsimlik bitki dikimi çalışmalarına başlanıldı. Panel ve ahşap çit montajı ile gerekli güvenlik tedbirlerinin de alınacağı park, peyzaj düzenlemesi sonrası bölge halkının kullanımına açılacak.