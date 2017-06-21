Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nde boyama çalışması gerçekleştirdi. AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nden Öğretim Görevlisi Kamuran Özlem Sarnıç ile birlikte 7 öğrenci bir haftalık çalışma sonrasında Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nin iç ve dış cephesinde 44 farklı hayvan figürü çalışması yaptı. Öğrenciler, Fikret Otyam, Feyhaman Duran ve Sedef Yılmabaşar gibi sanatçıların eserlerinin reprodüksiyonları iç mekanda uygularken, dış mekanda da illüstrasyonlardan faydalandı. Yapılan çalışmayla birlikte merkez yeni görüntüsüyle misafirlerini ağırlamaya başladı.

Projenin tamamlanmasından sonra Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Öğretim Görevlisi Kamuran Özlem Sarnıç ve öğrencilere yaptıkları çalışmadan dolayı teşekkür belgesi verdi. Merkezin, yeni görüntüsü ziyaretçiler tarafından beğeni topladı.