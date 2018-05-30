Konyaaltı Belediyesi’nde resim sergisi

Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitimi Merkezi’nde bir dönem resim kurslarına katılan vatandaşlar, yapmış oldukları resimleri sergiye çıkardı. Konyaaltı Belediyesi fuaye alanında sanat severlerin beğenisine sunulan serginin açılışını Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptı. Konyaaltı Sanat Evi sorumlusu Muzaffer Emine Kasbek ve kursiyerlerin de yer aldığı açılışta, Başkan Muhittin Böcek, sanata ve sanatçıya her zaman destek verdiklerini söyledi.

Başkan Muhittin Böcek, herkes için kültür ve sanat anlayışıyla bir çok etkinliği hayata geçirdiklerini söyledi. Konyaaltı Sanat Evinin kursiyerleri tarafından yapılan bir birinden güzel resimleri görücüye çıkardıklarını dile getiren Muhittin Böcek, serginin tüm Antalyalılar için açık olduğunu bildirdi.

Konyaaltı Sanat Evi sorumlusu Muzaffer Emine Kasbek ise yer temin ederek kendilerine sahip çıkan ve serginin açılışını yaparak da destek olan Başkan Böcek’e teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Böcek, vatandaşlarla birlikte sergiyi gezdi.