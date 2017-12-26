Konyaaltı Belediyesi’nden ‘antik’ gezi

Geçtiğimiz aylarda Elmalı Belediyesi ile “Konyaaltı’ndan Elmalı’ya Kültür Gezileri” protokolü yapan ve Elmalı’ya gezi düzenleyen Konyaaltı Belediyesi, şimdide ören yeri gezileri düzenliyor. Antalya Kültürel Miras Araştırmacıları Derneği (ANKA) ile “Kültürel Miras Farkındalık Gezileri” protokolü yapan Konyaaltı Belediyesi, ilk geziyi Beldibi Kayaaltı Sığınağı ve Phaselis antik Kente düzenledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören bu gezilerin kapsamını genişletmek istediklerini söyledi. ANKA ile “Kültürel Miras Farkındalık Gezileri” protokolü yaptıklarını dile getiren Muhittin Böcek arkeolog, sanat tarihçi ve epigraf kişiler rehberliğinde her ay ören yeri gezisi düzenleyeceklerini söyledi.

Başkan Muhittin Böcek, sonraki gezilerin Myra St. Nikolas Kilisesi, Attaleia-Korykos ve Kaleiçi, Perge-Aspendos Antik Kenti, Limyra Antik Kenti ve Antalya Müzesi gibi tarihi alanlara yapılacağını kaydetti.