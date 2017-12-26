Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 11:19

Konyaaltı Belediyesi’nden ‘antik’ gezi

Konyaaltı Belediyesi, antik dönemlere ait tarihi yerlere gezi düzenliyor.

Konyaaltı Belediyesi’nden ‘antik’ gezi

26 Aralık 2017 11:19


Geçtiğimiz aylarda Elmalı Belediyesi ile “Konyaaltı’ndan Elmalı’ya Kültür Gezileri” protokolü yapan ve Elmalı’ya gezi düzenleyen Konyaaltı Belediyesi, şimdide ören yeri gezileri düzenliyor. Antalya Kültürel Miras Araştırmacıları Derneği (ANKA) ile “Kültürel Miras Farkındalık Gezileri” protokolü yapan Konyaaltı Belediyesi, ilk geziyi Beldibi Kayaaltı Sığınağı ve Phaselis antik Kente düzenledi.


Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören bu gezilerin kapsamını genişletmek istediklerini söyledi. ANKA ile “Kültürel Miras Farkındalık Gezileri” protokolü yaptıklarını dile getiren Muhittin Böcek arkeolog, sanat tarihçi ve epigraf kişiler rehberliğinde her ay ören yeri gezisi düzenleyeceklerini söyledi.


Başkan Muhittin Böcek, sonraki gezilerin Myra St. Nikolas Kilisesi, Attaleia-Korykos ve Kaleiçi, Perge-Aspendos Antik Kenti, Limyra Antik Kenti ve Antalya Müzesi gibi tarihi alanlara yapılacağını kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
20
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    20°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç