Konyaaltı Belediyesi'nden, atık toplama bilgilendirmesi

Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, “Atık Yönetim Projesi” kapsamında ambalaj atıklarının toplanması ve ayrıştırılmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Özellikle okul, hastane, kamu alanları gibi ambalaj atıklarının daha çok bulunduğu alanlara yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Konyaaltı Belediyesi ekipleri, Akdeniz Üniversitesi Ceypark Yaşam Alanı'nda atıklarını toplanması için özel bir alan oluşturdu. Buna göre yer altı çöp konteynırı ve geri dönüşüm kutusunun yerleştirildiği alanda ambalaj atıkları yerinde toplanıp ayrıştırılıyor.

Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli uzman ekipler işletmelerle de tek tek görüşerek, Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projesi Kapsamında, atıkların kaynağından ayrı ayrı toplanmasıyla ilgili bilgilendirme yaptı. İşletmelere ambalaj atıkları, atık piller, atık yağlar, elektronik atıklar ve tehlikeli atıkların nasıl ayrıştırılacağına yönelik bilgiler verilerek broşür dağıtıldı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı'nda her türlü atıkların geri dönüşüme kazandırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Konyaaltı Belediyesi olarak Antalya'da geri dönüşümün öncüsü olduk. Bu yönde çalışmalarımız sürüyor. Toplu işyerlerinin ve fazla insan sirkülasyonunun bulunduğu alanlarda atıklarını toplanmasına yönelik ekiplerimiz gerekli bilgilendirmeyi yaparak, bu yönde çalışmalar yapıyor. Daha temiz bir çevre için çalışıyoruz” dedi.