Konyaaltı Belediyesi’nden ‘Limyra’ gezisi

‘Konyaaltı’ndan Elmalı’ya Kültür Gezileri’ Protokolü kapsamında, Elmalı’ya kültürel gezi düzenleyen Antalya Konyaaltı Belediyesi, ören yerlerine düzenlediği gezilerin sonuncusu Limyra Antik Kenti oldu. Profesyonel Turist Rehberi ve Arkeolog Dr. Selda Baybo’nun öncülüğünde yapılan gezide, bölgenin klasik dönem anıtlarından Perikle Heroonu, KayaMezarları, Hellenistik Dönem Ptolemaion Anıtı’nın kalıntıları, Roma Dönemi’nden Gaius Caesar Kenotaphı, antik tiyatro, hamam kalıntıları, Bizans Surları ile Doğu şehir ve Batı şehir olarak bölünen kentte, Bizans Dönemi kiliseleri, Yahudi cemaatine ait Havra, Sütunlu cadde, atölyeler ve Selçuklu Dönemi ile Menteşeoğulları Beyliği Dönemi’nden Kafi Baba Tekkesi ve Türbesi tanıtıldı.

“Her ay bir ören yerine gezi düzenliyoruz”

Limyra Antik Kenti’nin yaklaşık 1 km doğusunda sera ve bahçelerin toprağına gömülmüş olarak yer alan ancak Antik Çağ’da Alakır Çayı’nın aktığı yerde bulunan 360 metre uzunluğundaki Roma Dönemi Taş Köprü de etkinlik sırasında ziyaret edildi. ANKA ile geçen aylarda protokol yaptıklarını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, arkeolog, sanat tarihçi ve epigraf kişilerin rehberliğinde her ay bir ören yerine gezi düzenlediklerini söyledi. ANKA Başkanı Selda Baybo ise yaptıkları protokol kapsamında ören yeri ve müzelere geziler düzenlediklerini söyledi.