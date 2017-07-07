Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 15:43

Konyaaltı Belediyesi’nden metruk yapılarda temizlik

Bölgedeki metruk yapıların uygunsuz kullanımının önüne geçmeyi amaçlayan Konyaaltı Belediyesi, ilk olarak Sarısu Mahallesi’nde çalışma yaptı.

Konyaaltı Belediyesi’nden metruk yapılarda temizlik

07 Temmuz 2017 15:43


Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sarısu Mahallesi’nde çöp toplayıcıların depolama alanı olarak kullandıkları metruk bir yapıya baskın düzenledi. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine yapılan baskında, atıl halde olan inşaatta depolanmış tonlarca çöp çıktı.


Metruk halde olan inşaata kurulan, çevre sağlığını da son derece olumsuz etkileyen, derme çatma depoyu iş makinesiyle yıkan zabıta ekipleri, etrafa saçılan hurda ve kağıt türü atıkları da toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.


Bölgede metruk yapıların denetimini sağlamak adına zaman zaman çalışmalar yaptıklarını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu tür çalışmaları yaparken gelen şikayetleri de dikkate aldıklarını söyledi.


Metruk inşaat alanı yada benzeri ortamlarda kağıtların depo edilmesine izin veremeyeceklerini bildiren Başkan Böcek, “ Bu tür yerlerde gelişi güzel depolanan atık malzemeler haşere ve zararlı hayvanların üremesine zemin hazırlıyor. Ekiplerimiz halk sağlığına tehdit eden bu durumu ortadan kaldırmak için bu tür operasyonlar düzenleyerek, el koydukları kağıt ve hurda atıkları geri dönüşüme gönderiyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    41°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:36
  • Güneş :05:38
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:04
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:12
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!