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23 Mayıs 2018 10:28

Konyaaltı Belediyesi’nden Müze Gecesi gezisi

Konyaaltı Belediyesi’nin Antalya Kültürel Miras Derneği (ANKA) işbirliğiyle düzenlediği Kent Gönüllüleri Projesi ve Antalya Kültürel Miras Farkındalık Etkinlikleri kapsamında Antalya Müzesi ziyaret edildi.

Konyaaltı Belediyesi’nden Müze Gecesi gezisi

23 Mayıs 2018 10:28


Konyaaltı Belediyesi’nin ANKA işbirliğiyle Kent Gönüllüleri Projesi kapsamında gerçekleştirdiği Antalya Kültürel Miras Farkındalık Etkinlikleri, Antalya Müzesi ile devam etti. Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerin 6. etabında 90 kişiden oluşan heyet, Ömer Selçuk Gür ve Selda Baybo’nun rehberliğinde Antalya Müzesini gezdi.


Müze Gecesi ismiyle düzenlenen etkinlikte ziyaretçilere, Antalya Müzesi’nde bulunan tarihi eserler anlatıldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi olarak bu tür kültürel ve tarihi etkinlikleri önemsediklerini belirterek, belirli periyotlarla farklı bir bölgeye gezi düzenlediklerini söyledi. Bölge halkının bu etkinliklere son derece ilgili olduğunu da dile getiren Muhittin Böcek, ANKA ile yaptıkları protokol gereği düzenledikleri gezilerin sonuncusunu Antalya Müzesi’ne düzenlediklerini söyledi.




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