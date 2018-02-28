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28 Şubat 2018 10:23

Konyaaltı Belediyesi’nden okula kilit taşı

Konyaaltı Belediyesi, Z.

Konyaaltı Belediyesi’nden okula kilit taşı

28 Şubat 2018 10:23

Marsel-Z.Denizhan Öner İlkokulu bahçesine kilit taşı döşetti.


Konyaaltı Belediyesi yıl boyunca eğitim kurumlarına desteğini sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda bir öğrenci yurdunda bahçe düzenlemesi yapan Fen İşleri Müdürlüğü, şimdide Z.Marsel-Z.Denizhan Öner İlkokulunun bahçesinde kilit taşı uygulaması yaptı. Okul yönetiminden gelen talepleri değerlendiren ekipler okulun bahçe duvarı boyunca 350 metrekare alana kilit taşı döşedi.


Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bölgede ki okullar ile yıl boyunca irtibat halinde olduklarını belirterek onlardan gelen her türlü talebi değerlendirdiklerini söyledi. Okulların sosyal içerikli projelerine gerek salon tahsisi gerek ise diğer araç gereç tahsisi ile destek olduklarını dile getiren Muhittin Böcek, fiziksel anlamda da bahçe düzenlemesi, boya-badana yada diğer tadilat gibi konularda yardımcı olduklarını söyledi. Son olarak Z.Marsel-Z.Denizhan Öner İlkokulunun bahçesinin bir bölümünün özellikle yağmurlu günlerde çamur olduğunu ifade eden Muhittin Böcek, burayla ilgili okul yönetiminden gelen talep üzerine çalışma başlattıklarını bildirdi. Başkan Böcek, Ekiplerin hızlı bir şekilde kilit taşı uygulaması yaptığını belirterek, öğrencilerin böylelikle kış aylarında çamurdan, yaz aylarında ise tozdan kurtulacağını kaydetti.




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