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16 Haziran 2017 09:58

Konyaaltı Belediyesi’nden Pınarbaşı Mahallesine yeni park

Konyaaltı Belediyesi, Pınarbaşı Mahallesi’nde yeni park yapımına başladı.

Konyaaltı Belediyesi’nden Pınarbaşı Mahallesine yeni park

16 Haziran 2017 09:58

715-720 sokak kesişiminde bulunan bin 400 metrekare park alanı engellilerin de kullanımına uygun planlandı.


Pınarbaşı Mahallesi 715-720 sokak kesişiminde bulunan park alanını kamulaştırarak mülkiyet sorununu çözen Konyaaltı Belediyesi, bin 400 metrekare alanda park yapım çalışmalarına başladı. İlk olarak taştan örme istinat duvarı ile parkın sınırını belirleyen Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, park içerisinde doğal dokuyu da koruyor. Engellilere uyumlu yürüme yolları, çocuk oyun alanı, oturma alanları ve piknik masalarının yer aldığı park, gece kullanımı ve emniyeti için de aydınlatılacak. Konyaaltı’nda yeşil dokuyu koruduklarını, yeni meydan ve park çalışmalarıyla geliştirdiklerini dile getiren Muhittin Böcek, Pınarbaşı Mahallesi’nde de yeni park çalışmasına başladıklarını bildirdi. Park alanı içersindeki ağaçları koruyacaklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu ağaç yapısına uygun yeni ağaç ve bitkilerle alanı yeşillendireceklerini söyledi.




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