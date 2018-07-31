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31 Temmuz 2018 12:33

Konyaaltı Belediyesi’Nden Uncalı Mahallesi’ne modern park

Konyaaltı Belediyesi tarafından Uncalı Mahallesi’nde yapımına başlanan park, kısa süre içinde tamamlanıp bölge halkının hizmetine açıldı.

Konyaaltı Belediyesi’Nden Uncalı Mahallesi’ne modern park

31 Temmuz 2018 12:33


Konyaaltı Belediyesi, Uncalı Mahallesi’nde modern şekilde projelendirilen parkın yapımını tamamladı. Uncalı Mahallesi 1251-1263 Sokak üzerinde yaklaşık üç bin metrekare alan üzerine inşa edilen parkın içerisinde çocuk oyun alanı, fitness alanı, yürüme yolları ve oturma alanları yer almakta. Üç ay gibi kısa süre içinde tamamlanıp hizmete açılan park, görme engelli vatandaşların da kullanıma uygun şekilde tasarlandı.


Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptıkları tüm parklarda güvenliği ön planda tuttuklarını belirterek, bu parkı da çocukların güvenliğini en üst seviyede tutacak ekipmanlarla inşa ettiklerini söyledi. Çocuk oyun alanının çevresini ahşap çit ile çevrelediklerini, ebeveynlerin de konforu için alanın hemen yanına gölgelikli oturma alanı yaptıklarını dile getiren Başkan Muhittin Böcek, park içerisindeki derenin kenarını da ahşap çit ile korunaklı hale getirdiklerini bildirdi.


“Parka fonksiyonel ve estetik açıdan uygun ağaç, çalı ve mevsimlikler diktik, peyzaj düzenlemesiyle de son şeklini verdik” diyen Başkan Böcek, parkın gece kullanımı ve emniyeti için aydınlatma sistemi de kurduklarını kaydetti.




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