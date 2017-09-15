Konyaaltı Belediyesi’nin atölyeleri sanayi gibi çalışıyor

Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde, yer altı çöp konteyneri üretimi, bakım ve onarım, geri dönüşüm kutularının üretimi ve kaplamaları yapılıyor. Konyaaltı Belediyesi “Yer Altı Çöp Konteyneri Projesi”yle, konteynerlerin büyük bir bölümünü yerin altına aldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü atölyelerinde üretimi yapılan yer altı konteynerleri, yer üstünde yaygın kullanılanlardan dört kat daha fazla çöp alıyor. Bununla birlikte eskiyen ve kullanılamaz hale gelen çöp konteynerleri de yine bu atölyelerde bakıma alınıyor, onarılıp yenileniyor.

Geri dönüşüm konteyleri ise ayrı bir atölyede işlem görüyor. Konyaaltı Belediyesi, geri dönüşüm konteynerlerin dış yüzeyini saran afişleri de yine kendi baskı atölyesinde yapıyor. Afişler, konteynerleri kaplayacak biçimde özenle kesiliyor. Sonrasında ise bir otomobilin camlarına yapılan cam filmi işleminin benzeri uygulanıyor. Konteynerler, köpükle ıslatılıyor ve geri dönüşüm işaretlerinin yer aldığı afişle kaplanıyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, öncelikli olarak okul ve kamu kurumları çevresinde bulunan konteynerlerin tamamını yer altına aldıklarını kaydetti. Nüfusun yoğun olduğu sitelerde ve mahallelerde konteynerleri yer altına aldıklarını ifade etti. Başkan Böcek bununla birlikte eskiyen konteynerleri de yine kendi atölyelerinde onardıklarını söyledi. Günde ortalama 15 çöp konteynerini onarıp yenilediklerini dile getiren Muhittin Böcek, bu işlemlerin kendilerine önemli ölçüde tasarruf sağladığını belirtti.