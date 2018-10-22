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Konyaaltı Belediyesi'nin iki personeli dünya evine girdi

Konyaaltı Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü’nde görevli Zülkif Yıldırım, aynı belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde görevli Pınar Çevik ile dünya evine girdi.

Konyaaltı Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü'nde görevli Zülkif Yıldırım, aynı belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde görevli Pınar Çevik ile dünya evine girdi. Yıldırım, geçen yıl aynı tarihte aynı salonda katıldığı bir düğünde gelinin attığı çiçeği yakalamış ve 'evlilik' dilemişti.


Sine Eğlence ve Kültür Merkezi'ndeki düğüne çiftin yakınları, çalışma arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı. Yıldırım ve Çevik'in nikahını Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek kıydı. Başkan Böcek, aile cüzdanını çiftin ikisine birden verip, mutluluklar diledi.


Geç saatlere kadar süren düğünde davetliler ve çiftin meslektaşları, Muğla, Antalya ve Rize yöresi oyun havaları eşliğinde doyasıya eğlendi. Yıldırım- çevik çiftini Antalyaspor taraftarları da yalnız bırakmadı. Renkli geçen düğün tüm davetlilerin ellerinde Türk bayrağı eşliğinde İzmir Marşı'nı söylemesiyle son buldu.

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