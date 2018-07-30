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30 Temmuz 2018 15:21

Konyaaltı Belediyesi’nin LGS başarısı

Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS)67 öğrenciden 47’sini tercih ettikleri okula yerleştiren Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi, yüzde 70’in üzerinde bir başarı yakaladı.

Konyaaltı Belediyesi’nin LGS başarısı

30 Temmuz 2018 15:21


Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi, gerek üniversite gerek ise liseye geçiş sınavında her yıl onlarca öğrenciyi hayal ettikleri bir okula yerleştiriyor. LGS’ye hazırlanan öğrencilerden bu yıl 47’sini tercih ettikleri bir okula yerleştiren Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi, yüzde 70’in üzerinde başarı sağladı.


Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi çatısı altında hizmet veren Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi’nde bu yıl 67 öğrencinin LGS için hazırlandığını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu öğrencilerden 47’sinin tercih ettikleri bir liseye yerleştiğini söyledi. Bununda yüzde 70 başarı anlamına geldiğini dile getiren Muhittin Böcek, her yıl bu başarı oranını artırdıklarına dikkat çekti. Başkan Böcek, 47 öğrenciden 4’ünün fen lisesine, 31’inin Anadolu lisesine, 12 öğrencinin ise meslek lisesine yerleştiklerini bildirdi.


Belediye bünyesinde hizmet veren iki çocuk kreşi ve hayırsever olarak babası ve kendi adına yaptırılan Muhittin-Mustafa Böcek Anadolu Lisesi ile eğitimin Antalya’da öncüsü olduklarını belirten Muhittin Böcek, Konyaaltı Etüt Merkezi ile her yıl yüzlerce öğrenciye ücretsiz hazırlık kursları verdiklerini kaydetti. Başkan Muhittin Böcek, eğitime olan bu katkılarının büyüyerek artacağını ifade etti.




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