Konyaaltı EKDAĞ Sosyal Tesisi’ne yoğun ilgi

Ş.’ye ait Konyaaltı Plajı Sosyal Tesisi, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

Büyükşehir Belediyesi ve EKDAĞ A.Ş.’nin yatırım ve düzenlemeleri ile bambaşka bir görünüme kavuşan sosyal tesis, halka açık plajı, dinlenme alanları, büfesi ve marketi ile misafirlerine konforlu bir hizmet sunuyor. Kar amacı gütmeden uygun fiyat politikasıyla hizmet veren tesis haftanın 7 günü yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor. Açıldığı ilk günden beri yoğun ilgi gören tesiste 192 adet şezlong ve şemsiye bulunuyor.

Sosyal tesis alanı içerisinde market, kafeterya, soyunma kabinleri ile çocuklar için Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında kazandırılan bolca yeşil alan ve oyun parkları yer alıyor. Bir şezlong ücretinin 5 TL olduğu plajda olası tehlikelere karşı cankurtaran ekibi de hazır bekliyor. EKDAĞ Yönetim Kurulu Başkanı Didem Boztepe Erkış, “Lara’dan sonra ikinci plaj sosyal tesisimizi Konyaaltı’nda hizmete açtık. Diğer sosyal tesislerimizde olduğu gibi kar amacı gütmeden vatandaşlarımıza en uygun fiyatlarla hizmet veriyoruz. Açıldığımız günden bu yana yoğun ilgi görüyoruz. Antalyalılar sahilin tadını Büyükşehir Belediyesi’nin güvencesinde ve kalitesinde yaşama imkânı buluyor” dedi.