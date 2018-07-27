Konyaaltı Emekli Kahvesi’nde nostalji esintisi

Konyaaltı Belediyesi, Kent Gönüllüsü Projesi kapsamında her ay farklı alanlarda uzman meslek erbabı kişileri, bilgi ve tecrübelerini vatandaşlarla paylaşmasını sağlıyor. Bu kapsamda son olarak udi sanatçı Ruşen Avcı, Emekli Kahvesi’nde konser verdi. Nostaljik şarkılarla hatıralarını tazeleyen kent sakinleri, konser süresince kimi zaman dans ile kimi zaman ise alkış tutarak şarkılara eşlik etti.

Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kent Gönüllüsü Projesi ile farklı meslek alanlarında kariyer yapmış isimleri Konyaaltı’nda bölge halkıyla buluşturduklarını söyledi.

"Vatandaşlarımız, mesleğinde bilgi ve deneyim sahibi kişilerin bu birikiminden ücretsiz şekilde yararlanıyor" diyen Muhittin Böcek, bu projenin kimi zaman da sosyal bir etkinliğe dönüştüğünü bildirdi. Muhittin Böcek, Ruşen Avcı’nın konseriyle emekliler keyifli bir gün yaşattığını belirterek, 10 bine yakın üyesi olan Emekli Kahvesi’nde bu tür etkinliklerin devam edeceği ifade etti.