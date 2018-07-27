Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 13:15

Konyaaltı Emekli Kahvesi’nde nostalji esintisi

Konyaaltı Belediyesi Kent Gönüllüsü Projesi kapsamında udi sanatçı Ruşen Avcı, Emekli Kahvesi sakinlerine konser verdi.

Konyaaltı Emekli Kahvesi’nde nostalji esintisi

27 Temmuz 2018 13:15


Konyaaltı Belediyesi, Kent Gönüllüsü Projesi kapsamında her ay farklı alanlarda uzman meslek erbabı kişileri, bilgi ve tecrübelerini vatandaşlarla paylaşmasını sağlıyor. Bu kapsamda son olarak udi sanatçı Ruşen Avcı, Emekli Kahvesi’nde konser verdi. Nostaljik şarkılarla hatıralarını tazeleyen kent sakinleri, konser süresince kimi zaman dans ile kimi zaman ise alkış tutarak şarkılara eşlik etti.


Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kent Gönüllüsü Projesi ile farklı meslek alanlarında kariyer yapmış isimleri Konyaaltı’nda bölge halkıyla buluşturduklarını söyledi.


"Vatandaşlarımız, mesleğinde bilgi ve deneyim sahibi kişilerin bu birikiminden ücretsiz şekilde yararlanıyor" diyen Muhittin Böcek, bu projenin kimi zaman da sosyal bir etkinliğe dönüştüğünü bildirdi. Muhittin Böcek, Ruşen Avcı’nın konseriyle emekliler keyifli bir gün yaşattığını belirterek, 10 bine yakın üyesi olan Emekli Kahvesi’nde bu tür etkinliklerin devam edeceği ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç