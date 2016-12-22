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22 Aralık 2016 17:08

Konyaaltı Geyikbayırı’da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Konyaaltı Geyikbayırı’da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

22 Aralık 2016 17:08

Antalya’nın Konyaaltı ilçesine bağlı Geyikbayırı Mahallesi’nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü Konyaaltı’nın Geyikbayırı Mahallesi, 20 santimetreye varan kar ile beyaza büründü. Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri iş makineleriyle yolları açarken, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli ekiplerde sokakta kalan köpek ve kedileri besledi.
Yeşil rengin beyaz ile yer değiştirdiği Geyikbayırı Mahallesi’nde çocuklar kadar büyüklerde kar heyecanı yaşadı. Vatandaşlar kardan adam yapıp kartopu oynadı.
Vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyaran Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ekiplerin özellikle Geyikbayırı Mahallesi ve üst kısımlarda yer yer kar kürüme çalışması yapacağını söyledi.



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