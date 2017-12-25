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25 Aralık 2017 11:35

Konyaaltı “Herkes İçin Kütüphane” paydaşı oldu

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi’nin dünya ülkeleriyle entegresini sağlayan “Herkes İçin Kütüphane” projesinin paydaşlarından olduklarını söyledi.

Konyaaltı “Herkes İçin Kütüphane” paydaşı oldu

25 Aralık 2017 11:35


Konyaaltı Belediyesi Sosyal Hizmetler Merkezi (KOSHİM) çatısı altında hizmet veren Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi, Bill ve Melinda Gates Vakfı ile Hacettepe Üniversitesi Teknokent Teknolojisi Transfer Merkezi girişimiyle başlatılan “Herkes İçin Kütüphane” projesinin paydaşlarından oldu. Buna göre Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi, vatandaşların bilgi ve bilgi teknolojileri alt yapısından en üst düzeyde faydalanacakları, donanım, yazılım ve kişiselleştirilmiş eğitim olanaklarına ücretsiz olarak erişebilecekleri merkez haline dönüşüyor.


Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi’ni ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Herkes İçin Kütüphane" projesiyle Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesini dünya ülkeleriyle entegre ettiklerini söyledi. Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi’nde yer alan 18 bin kitap ile bölge halkına hizmet verdiklerini dile getiren Muhittin Böcek, “Herkes İçin Kütüphane” projesiyle de kütüphanenin dünyayla bağlantılı hale getirildiğini bildirdi. “Kadın Sağlığı Platformu” üyesi 13 kadın akademisyenin proje paydaşı kütüphanelerde uzaktan canlı yayın (webinar) yoluyla seminer düzenlediklerini belirten Başkan Böcek, bu akademisyenlerden Prof. Dr. Dilek Aslan’ın KOSHİM’de 27 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’te ‘Sağlıklı Yaşlanma’nın yollarını anlatacağını kaydetti.




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