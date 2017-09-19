Konyaaltı Belediyesi tarafından avukat Turan Ataoğlu imzasıyla yapılan açıklamada ise suçlamalar reddedildi ve "Halkın park alanının siteye dahil edilmesi gibi bir durum kesinlikle bulunmamaktadır" denildi.

Antalya Adliyesi’nin dış kapısında bir araya gelen AK Parti Konyaaltı ilçe Başkanı Mehmet Rifat Durukan, AK Parti Konyaaltı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ruhi Beşiktaş ve beraberindekiler basın açıklaması gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Durukan, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında suç duyusunda bulunma amaçlarının, 50 gün önce Konyaaaltı Sahilinde bulunan sitesinin önünde kamuya ait alanın site içerisine dahil edilip, site duvarlarıyla çevrilerek, kamu yararının ihlal edildiğiyle ilgili bir tespitlerinin bulunduğunu söyledi.

Konuyla ilgili muhattapların açıklama yapması için 50 gündür beklediklerini ifade eden AK Parti Konyaaltı ilçe Başkanı Durukan, “50 gün önce Konyaaltı Sahili’nde bulunan bir sitenin önünde kamuya ait alan site içerisine dahil edilip, site duvarları ile çevrildi. Kamu yararının ihlal edildiği ile ilgili bir tespitimiz oldu. Açıklama yaptık ve 50 gündür bekliyoruz. Konyaaltı Belediyesi’nin ise bu konuyla ilgili açıklamasını veya düzeltilmesiyle alakalı bir çabasının olmadığını görüyoruz” dedi.

“Mağduriyeti oluşturan kişi, Konyaaltı Belediye Başkanı’dır”

Meclis üyeleri ile birlikte bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunma kararı aldıklarını dikkat çeken Durukan, Böcek tarafından yapılan ihlalin açık bir şekilde görüldüğünü aktardı. Kamuoyuna ait alanın düzeltilmesi gerektiğini ifade eden Durukan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Meclis üyelerimiz ile birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde, bu alanın düzeltilmesini ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Burada mağduriyeti oluşturan kişi, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Bey’dir”

Böcek’in konuyla ilgili kendileriyle hiç irtibata geçmediğini söyleyen getiren Durukan, "Biz bununla ilgili kendilerine söz hakkı da vermiştik. Bunu söylemiştik, ’Eğer varsa bir düzeltme veya kamuya uygunluğuyla alakalı bizim bilmediğimiz bir tespit söz konusuysa bunun bir önce bize bildirilmesini istedik.’ Ama ne bir cevap geldi ne de bir düzeltme yapıldı, burada bir ihlal var ve bu ihlal açık şekilde görülmekte. Bizler bu ihlalin biran önce düzeltilmesi istedik. Burada mağduriyeti oluşturan kişi, Konyaaltı Belediyesi ve Muhittin Böcek’tir. Park alanının site duvarıyla kapatmışlar ve kapı şifreli. Dışarıdan bir vatandaşın gelip park alanından yararlanması mümkün değil, halka ait olan bin metrelik bir alan site içerisine dahil edilmiş, dışarıdan kimsenin kullanma imkanı yok” diye konuştu.

Açıklamadan sonra Durukan ve beraberindekiler, Konyaaltı Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye giriş yaptı.

Konyaaltı Belediyesi açıklaması:

AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Mehmet Rıfat Durukan, Murat Sevinç ve bazı meclis üyelerinin katılımı ile AK Parti İlçe Teşkilatı aç ıklamasına Muhittin Böcek adına cevap veren avukat Turan Ataoğlu yapılan açıklamada

Konyaaltı sahilinde Oriza Park Sitesi önünde kamuya ait alanın site içerisine dahil edilip site duvarlarıyla çevrilerek kamu yararının ihlal edildiği ile ilgili bir iddiada bulunulduğuhu belirterek " Söz konusu açıklama, gerçekleri halktan gizlemek ve çarpıtmak suretiyle hazırlanan, kötü niyetli ve müvekkilim tarafından daha önceden kendileri aleyhine yapılmış suç duyurularını ve yargıya intikal etmiş konuyu etkilemeye yönelik, kasıtlı bir açıklamadır.

İddia konusu ile ilgili alan, Hurma Mahallesi 4216 ada 8 parseldir. İmar planında park olarak ayrılan bu alan tapu kaydı ile sabit olduğu üzere Güner Ülkü, Senay Ülkü, Sebahat Selda Ülkü, Günsel Ülkü, Sera Eral, Necmiye Nejla Ülkü, Füsun Özler, Nilgün Ülkü, Sebahat Canan Çiftçioğlu adlarına kayıtlı özel mülkiyete konu bir alan iken; parsel malikleri habere konu alanı Konyaaltı Belediyesi’ne “hiçbir şekil ve şartta Hurma 4216 ada 8 parsel park alanının bir ticari alana (büfe vs) tahsisi, kiralanmasının yapılmaması ile parkın bakımı, onarımı, koruma ve kontrolünün site yönetimi tarafından sağlanması” şartı ile Konyaaltı Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarih ve 04 sayılı kararı ile hibe etmişlerdir." dedi.

Açıklamada şöyle denildi:

" Belediye adına hibeyi kabul etme yetkisi Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında bulunmakta olup müvekkilimin şahsi bir işlemi değildir. Anılan meclis kararında AK Parti grubu “Red” oyu değil , “Çekimser oy” kullanmıştır. Bu da konunun AK Parti grubu tarafından hukuka aykırı görülmediğinin bir ispatı olup hukuka aykırı görülüyor ise o tarihte AK Parti grubunun başkanı konumundaki AK Parti ilçe Başkanı ve meclis üyeleri itiraz etmemiş, red oyu vermemişlerdir. Sonuç olarak söz konusu park alanı 3283 yevmiye ile 27.02.2017 tarihinde Konyaaltı Belediyesi adına tapuda tescil edilmiştir.Halkın park alanının siteye dahil edilmesi gibi bir durum kesinlikle bulunmamakta, aksine tapu kaydında “Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” şerhi bulunması sebebi ile kamuya terk edilemeyen ve malikleri tarafından Konyaaltı Belediyesine parkın bakımı, onarımı, koruma ve kontrolünün site yönetimi tarafından sağlanması” şartlı olarak hibe edilen park alanı tapuda özel mülkiyete konu olmaktan çıkarılmıştır."